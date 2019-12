மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக சேலத்தில் வீட்டின் முன்பு கோலம் போட்ட பெண்கள் - போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + Against the Citizenship Amendment Act In front of the house in Salem Gholam Draw up Women Police Warning

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக சேலத்தில் வீட்டின் முன்பு கோலம் போட்ட பெண்கள் - போலீசார் எச்சரிக்கை