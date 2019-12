மாவட்ட செய்திகள்

தாராவி தொகுதி எம்.எல்.ஏ. வர்ஷா கெய்க்வாட் 2-வது முறையாக மந்திரி ஆனார் + "||" + Tarawi constituency MLA Varsha Gaikwad Became minister for the 2nd time

தாராவி தொகுதி எம்.எல்.ஏ. வர்ஷா கெய்க்வாட் 2-வது முறையாக மந்திரி ஆனார்