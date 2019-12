மாவட்ட செய்திகள்

மரணமடைந்த பெஜாவர் மடாதிபதி பங்கேற்ற இறுதி நிகழ்ச்சி குழந்தைகளுக்கு ஆன்மிகம், கலாசாரம் பற்றி கற்பிக்க வேண்டும் என பேச்சு + "||" + Dead Attended by the Abbot of Bejawar The final show

மரணமடைந்த பெஜாவர் மடாதிபதி பங்கேற்ற இறுதி நிகழ்ச்சி குழந்தைகளுக்கு ஆன்மிகம், கலாசாரம் பற்றி கற்பிக்க வேண்டும் என பேச்சு