மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், நாளை 10 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை + "||" + In the district, the number of votes in 10 places tomorrow

மாவட்டத்தில், நாளை 10 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை