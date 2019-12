மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் குறைவாக செல்வதால், கட்டளை கதவணைகளில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு + "||" + The water in the Cauvery River is low, Impact of power generation on command doors

காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் குறைவாக செல்வதால், கட்டளை கதவணைகளில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு