மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் ஒன்றியத்தில் காலை உணவு வழங்க தாமதம்: வாக்கு எண்ணும் பணியை புறக்கணித்து ஊழியர்கள் போராட்டம் + "||" + Delay in providing breakfast at Salem Union Ignoring the ballot counting process Staff struggle

சேலம் ஒன்றியத்தில் காலை உணவு வழங்க தாமதம்: வாக்கு எண்ணும் பணியை புறக்கணித்து ஊழியர்கள் போராட்டம்