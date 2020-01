மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: குடிநீர் தொட்டிகளை சேதப்படுத்தியதை கண்டித்து கிராம மக்கள் மறியல் + "||" + Damage to drinking water tanks Resentment of the villagers

தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: குடிநீர் தொட்டிகளை சேதப்படுத்தியதை கண்டித்து கிராம மக்கள் மறியல்