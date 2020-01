மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில், ரூ.790 கோடிக்கான பணிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் சண்முகசுந்தரம் பேட்டி + "||" + In the Smart City project, Work on Rs 790 crore has been finalized

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில், ரூ.790 கோடிக்கான பணிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் சண்முகசுந்தரம் பேட்டி