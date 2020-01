மாவட்ட செய்திகள்

15 பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறாததால் என்ஜினீயரிங் கல்லூரி விடுதியில் மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Because of not passing the 15 subjects Engineering College Hostel Student execution by suicide

