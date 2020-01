மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் சாப்பிட்டதற்கு பணம் கேட்ட ஓட்டல் ஊழியர் மீது தாக்குதல் - 6 பேர் கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + In Salem And eating Asked for money Attack on the hotel employee

சேலத்தில் சாப்பிட்டதற்கு பணம் கேட்ட ஓட்டல் ஊழியர் மீது தாக்குதல் - 6 பேர் கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு