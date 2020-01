மாவட்ட செய்திகள்

குறை தீர்க்கும் கூட்டத்துக்கு மக்கள் வருகை குறைந்தது - கலெக்டர் அலுவலகம் வெறிச்சோடியது + "||" + Grievance Redressal For meeting People's attendance is low The Collector's office was frenzied

குறை தீர்க்கும் கூட்டத்துக்கு மக்கள் வருகை குறைந்தது - கலெக்டர் அலுவலகம் வெறிச்சோடியது