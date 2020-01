மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு - திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Vaikunda Ekadasi In the Perumal temples The opening of heaven

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு - திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்