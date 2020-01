மாவட்ட செய்திகள்

குமளங்குளம், ஊராட்சி மன்ற தலைவரை தடுத்து நிறுத்தி கிராம மக்கள் போராட்டம் - பதவி ஏற்பு விழா ஒத்திவைப்பு + "||" + Kumalangulam, Panchayat chief The struggle to stop the villagers

குமளங்குளம், ஊராட்சி மன்ற தலைவரை தடுத்து நிறுத்தி கிராம மக்கள் போராட்டம் - பதவி ஏற்பு விழா ஒத்திவைப்பு