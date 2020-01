மாவட்ட செய்திகள்

தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகளை பதப்படுத்த புதிய தொழில்நுட்பம்; மைசூரு மத்திய உணவு ஆய்வு மையம் உருவாக்கியது + "||" + New technology for processing vegetables, including tomatoes; Developed by Mysuru Central Food Inspection Center

தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகளை பதப்படுத்த புதிய தொழில்நுட்பம்; மைசூரு மத்திய உணவு ஆய்வு மையம் உருவாக்கியது