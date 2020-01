மாவட்ட செய்திகள்

கைத்தறி ரகங்களை விசைத்தறியில் நெய்தால் சிறைதண்டனை - கலெக்டர் மெகராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + If the linen types are woven into the loom Imprisonment - Collector mekaraj Warning

கைத்தறி ரகங்களை விசைத்தறியில் நெய்தால் சிறைதண்டனை - கலெக்டர் மெகராஜ் எச்சரிக்கை