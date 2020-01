மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும், 17 இடங்களில் மறியலில் ஈடுபட்ட தொழிற்சங்கத்தினர் 1,993 பேர் கைது + "||" + Across the district, 17 places were involved in the strike Trade unions arrested 1,993

மாவட்டம் முழுவதும், 17 இடங்களில் மறியலில் ஈடுபட்ட தொழிற்சங்கத்தினர் 1,993 பேர் கைது