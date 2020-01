மாவட்ட செய்திகள்

முழு அடைப்பு எதிரொலி: கர்நாடகத்தில் தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம்; மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பாதிப்பு இல்லை + "||" + Trade Unions Struggle in Karnataka People's nature life is not affected

முழு அடைப்பு எதிரொலி: கர்நாடகத்தில் தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம்; மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பாதிப்பு இல்லை