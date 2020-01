மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் விஜய் படத்தின் வசனத்தை பேசி போலீஸ் வாகனத்தில் ஏறி டிக்-டாக் வெளியிட்ட 3 பேர் சிக்கினர் + "||" + Actor Vijay talking of the word, Climbed into the police vehicle Published by Tic-Tac 3 people were trapped

