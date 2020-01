மாவட்ட செய்திகள்

தந்தை இறந்த சோகத்தில், வி‌‌ஷம் தின்று ஊராட்சி உறுப்பினர் தற்கொலை + "||" + In the sadness of the death of his father; Panchayat member committing suicide

தந்தை இறந்த சோகத்தில், வி‌‌ஷம் தின்று ஊராட்சி உறுப்பினர் தற்கொலை