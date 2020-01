மாவட்ட செய்திகள்

மறைமுக தேர்தலுக்கு முன்பு அணி மாறிய கவுன்சிலர்கள் + "||" + Councilors who switched teams before the indirect election

மறைமுக தேர்தலுக்கு முன்பு அணி மாறிய கவுன்சிலர்கள்