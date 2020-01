மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் ரூ.130 கோடியில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வினியோகம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + In the Coimbatore district Rs.130 crore Distribution of Pongal Gift Package Minister SP Velumani Information

கோவை மாவட்டத்தில் ரூ.130 கோடியில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வினியோகம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல்