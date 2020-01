மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக அ.தி.மு.க. திருமாறன் வெற்றி - தே.மு.தி.க. ரிஸ்வானா பர்வின் துணை தலைவரானார் + "||" + AIADMK leader as district panchayat leader The success of Thirumaran - DMDK. Rizwana Parvin became vice president

