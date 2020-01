மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியின் வளர்ச்சியில் எனது பங்கு நிச்சயம் இருக்கும் - தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேச்சு + "||" + In the development of Thoothukudi My role will be sure Telangana Governor Tamilisai Soundarajan Speech

தூத்துக்குடியின் வளர்ச்சியில் எனது பங்கு நிச்சயம் இருக்கும் - தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேச்சு