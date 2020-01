மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன் - கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + To the problems of fishermen I will give voice to Parliament MP Kanimozhi Speech

மீனவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன் - கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு