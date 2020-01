மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வீட்டு முன்பு போராட்டத்துக்கு முயற்சி; முன்னாள் மந்திரி ஜமீர் அகமதுகான் கைது + "||" + Try to struggle to front of the bjp MLA Home; Former minister Jameer Ahmed is arrested

பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வீட்டு முன்பு போராட்டத்துக்கு முயற்சி; முன்னாள் மந்திரி ஜமீர் அகமதுகான் கைது