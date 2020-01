மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் குடியரசு தினவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் - ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஷில்பா பேச்சு + "||" + Tirunelveli Republic Day is a celebration of excellence At the Advisory Meeting Collector Shilpa Talk

நெல்லையில் குடியரசு தினவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் - ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஷில்பா பேச்சு