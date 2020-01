மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனத்தை தனி ஊராட்சி மன்றமாக ஒதுக்கி தர வேண்டும் - கிராம மக்கள் கோரிக்கை மனு + "||" + Tindivanam as a separate panchayat To be set aside Village People Petition

திண்டிவனத்தை தனி ஊராட்சி மன்றமாக ஒதுக்கி தர வேண்டும் - கிராம மக்கள் கோரிக்கை மனு