மாவட்ட செய்திகள்

17-ந் தேதி கர்நாடகம் வரும் அமித்ஷாவிடம்மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கு ஒப்புதல் பெறப்படும்எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Amit Shah on the 17th of Karnataka Cabinet expansion will be approved

17-ந் தேதி கர்நாடகம் வரும் அமித்ஷாவிடம்மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கு ஒப்புதல் பெறப்படும்எடியூரப்பா பேட்டி