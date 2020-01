மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கான தேதி விரைவில் முடிவு செய்யப்படும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + The date for cabinet expansion will be decided soon

மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கான தேதி விரைவில் முடிவு செய்யப்படும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா சொல்கிறார்