மாவட்ட செய்திகள்

குடிசைக்குள் கார் புகுந்ததில் மூதாட்டி பரிதாப சாவு தூக்கத்திலேயே உயிர் பிரிந்தது + "||" + The elder brother died in his sleep as a car entered the hut

குடிசைக்குள் கார் புகுந்ததில் மூதாட்டி பரிதாப சாவு தூக்கத்திலேயே உயிர் பிரிந்தது