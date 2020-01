மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்யாத வேட்பாளர்கள் பிப்ரவரி 2-ந்தேதி கடைசிநாள் + "||" + Candidates who have not filed their local election expenditure deadline are February 2

