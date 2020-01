மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் சொந்த கிராமத்தில் பொங்கல் விழா கொண்டாடிய முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Edappadi Palanisamy, the first minister to celebrate the Pongal festival in his home village of Salem

சேலத்தில் சொந்த கிராமத்தில் பொங்கல் விழா கொண்டாடிய முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி