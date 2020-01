மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் வரிப்பணம் வீணாக்கப்படுவது இல்லைமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + There is no waste of people's tax money Says Yeddyurappa

மக்களின் வரிப்பணம் வீணாக்கப்படுவது இல்லைமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா சொல்கிறார்