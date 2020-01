மாவட்ட செய்திகள்

‘நான் அரசியலில் ஓய்வுபெற மக்கள் அனுமதிக்கவில்லை’சரத்பவார் கூறுகிறார் + "||" + I retired from politics People not allowed Says Saratpavar

