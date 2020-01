மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை கடல் முகத்துவார பகுதியில்சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு தலைகீழாக கவிழ்ந்ததுஅதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பினர் + "||" + In the Puduvai sea estuary The boat carrying the tourists crashed upside down

