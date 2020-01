மாவட்ட செய்திகள்

சத்ரபதி சிவாஜி, இந்திரா காந்தியின் பெயரைஅரசியல் ஆதாயத்துக்காக ஒருபோதும் பயன்படுத்தியது இல்லைசிவசேனா சொல்கிறது + "||" + Chhatrapati Shivaji, the name of Indira Gandhi Never used for political gain Says Shiv Sena

சத்ரபதி சிவாஜி, இந்திரா காந்தியின் பெயரைஅரசியல் ஆதாயத்துக்காக ஒருபோதும் பயன்படுத்தியது இல்லைசிவசேனா சொல்கிறது