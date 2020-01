மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகே துக்க நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற போது வேன் கவிழ்ந்து 17 பேர் காயம் + "||" + 17 people were injured when a van crashed into a mourning near Aroor

