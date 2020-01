மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடி பினு ‘ஸ்டைலில்’ நடுரோட்டில் வாளால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சட்டக்கல்லூரி மாணவர் + "||" + Rowdy Pinu in style Cut the cake with the sword in the middle and celebrate the birthday Law school student

ரவுடி பினு ‘ஸ்டைலில்’ நடுரோட்டில் வாளால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சட்டக்கல்லூரி மாணவர்