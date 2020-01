மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கு காலதாமதம் ஏற்படாதுதுணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + The cabinet expansion will not be delayed

மந்திரிசபை விரிவாக்கத்திற்கு காலதாமதம் ஏற்படாதுதுணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி