மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் ரெயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காக பேட்டரி கார் 28-ந்தேதி பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது + "||" + The battery car is being used on the 28th for the convenience of passengers at Karur Railway Station

கரூர் ரெயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காக பேட்டரி கார் 28-ந்தேதி பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது