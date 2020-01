மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபாக்கம் அருகே பரபரப்பு நடுரோட்டில் தீப்பிடித்து எரிந்த லாரி டிரைவர் குதித்து உயிர் தப்பினார் + "||" + The driver of a lorry which burnt into flames near the Chellabakam has survived

சிறுபாக்கம் அருகே பரபரப்பு நடுரோட்டில் தீப்பிடித்து எரிந்த லாரி டிரைவர் குதித்து உயிர் தப்பினார்