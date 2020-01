மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் அருகே, குடிநீரால் சிறுநீரக பாதிப்புக்கு பலர் உயிரிழப்பு - மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Near Virudhunagar, many people die from kidney damage due to drinking water

விருதுநகர் அருகே, குடிநீரால் சிறுநீரக பாதிப்புக்கு பலர் உயிரிழப்பு - மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை