மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி தலைவர்கள் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + The Collector's instruction is for the Town leaders to recognize their responsibility

ஊராட்சி தலைவர்கள் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்