மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் 27-ந் தேதி முதல் வணிக வளாகங்கள், ஓட்டல்களை இரவு முழுவதும் திறந்து வைக்கலாம் மந்திரி சபை ஒப்புதல் + "||" + Since 27 November in Mumbai Business complexes and hotels can be opened all night

மும்பையில் 27-ந் தேதி முதல் வணிக வளாகங்கள், ஓட்டல்களை இரவு முழுவதும் திறந்து வைக்கலாம் மந்திரி சபை ஒப்புதல்