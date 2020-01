மாவட்ட செய்திகள்

கருமந்துறை அருகே, குடிபோதையில் கிணற்றில் தவறிவிழுந்து 2 விவசாயிகள் பலி + "||" + Near karumanturai, The drunken fell into the well 2 farmers killed

