மாவட்ட செய்திகள்

கிராமப்புறங்களில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் + "||" + Additional funds should be allocated to provide basic facilities in rural areas

கிராமப்புறங்களில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும்