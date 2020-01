மாவட்ட செய்திகள்

டயர் வெடித்ததால் திம்பம் மலைப்பாதையில் நின்ற லாரியால் 3 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Tire exploded as a tire exploded in a lorry on the hillside for 3 hours

டயர் வெடித்ததால் திம்பம் மலைப்பாதையில் நின்ற லாரியால் 3 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு