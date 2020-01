மாவட்ட செய்திகள்

மணலூர்பேட்டையை தலைமையிடமாக கொண்டு, புதிய ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கக்கோரி அனைத்து கட்சியினர் ஊர்வலம் + "||" + Set up a new panchayat union All parties march

மணலூர்பேட்டையை தலைமையிடமாக கொண்டு, புதிய ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கக்கோரி அனைத்து கட்சியினர் ஊர்வலம்