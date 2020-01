மாவட்ட செய்திகள்

குடியரசு தினத்தையொட்டி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் தேசிய கொடி ஏற்றினார் + "||" + The collector hoisted the national flag in Tiruvallur district on Republic Day

குடியரசு தினத்தையொட்டி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் தேசிய கொடி ஏற்றினார்