மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால் கலவரங்களை தூண்டிவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK When it comes to governance They will provoke riots and have fun

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால் கலவரங்களை தூண்டிவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றச்சாட்டு